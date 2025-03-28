كثر البحث من جماهير كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات ليفربول في شهر إبريل 2025، المرتقبة له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة لها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تحت إشراف مدربه أرني سلوت، لاستكمال مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2025.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات ليفربول في شهر إبريل 2025 والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات ليفربول في شهر إبريل

ويأتي جدول مواعيد مباريات ليفربول في شهر إبريل كالآتي:

إيفرتون ضد ليفربول / الدوري الإنجليزي / الأربعاء 2 أبريل / 9:00 مساءً.

لـيفربول ضد فولهام / الدوري الإنجليزي / الأحد 6 أبريل / 3:00 مساءً.

وست هام يونايتد ضد ليـفربول / الدوري الإنجليزي / الأحد 13 أبريل / 3:00 مساءً.

ليفربول ضد ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي / الأحد 20 أبريل / 5:30 مساءً.

توتنهام هوتسبير ضد لـيفربول / الدوري الإنجليزي / الأحد 27 أبريل/ 6:30 مساءً.

مواعيد مباريات ليفربول في شهر إبريل

القنوات الناقلة لمباريات ليفربول

وتذاع مباريات ليفربول القادمة، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري، لمواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي ترددها كالتالي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات ليفربول القادمة

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي على هذا النحو..

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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