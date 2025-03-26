تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون قبل قمة الدوري الإنجليزي

تترقب الجماهير الإنجليزية، المباراة المرتقبة التي تجمع فريق ليفربول ضد إيفرتون ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ليفربول لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق إيفرتون لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة ويحتل إيفرتون المركز الـ 15 برصيد 32 نقطة.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون

التقي فريق الأهلي نظيره إيفرتون في 203 مباراة حيث حقق ليفربول الفوز في 82 مباراة بينما حقق إيفرتون الفوز في 53 مباراة وحسم التعادل بين الفريقين نتيجة 68 مباراة.

موعد مباراة ليفربول أمام إيفرتون

مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق إيفرتون ، الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025.

مشاهدة ماتش ليفربول أمام إيفرتون

يمكنك متابعة مباراة فريق ليفربول أمام فريق إيفرتون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول أمام إيفرتون

تشكيل ليفربول أمام إيفرتون

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق ليفربول أمام نظيره إيفرتون مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل لقاء ليفربول أمام إيفرتون

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول أمام نظيره إيفرتون ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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