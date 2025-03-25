موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

جماهير الريدز، يترقبون مواجهة فريق ليفربول ضد إيفرتون ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق ليفربول عن تحقيق الفوز ضد نظيره فريق إيفرتون لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة ويحتل إيفرتون المركز الـ 15 برصيد 32 نقطة.

قمة ليفربول أمام إيفرتون

لقاء فريق ليفربول ضد نظيره فريق إيفرتون ، الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025.

القنوات الناقلة لقمة ليفربول أمام إيفرتون

يمكنك مشاهدة موقعة فريق ليفربول أمام فريق إيفرتون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد إيفرتون

تشكيل ليفربول أمام إيفرتون

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق ليفربول أمام نظيره إيفرتون مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل لقاء ليفربول أمام إيفرتون

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول أمام نظيره إيفرتون ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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