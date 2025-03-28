متفوقًا على محمد صلاح.. تريزيجيه أفضل لاعب في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

تفوق محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر، على مواطنه محمد صلاح، وحصل على أفضل لاعب في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتصدر تريزيجيه، قائمة أفضل اللاعبين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026، وفقاً لما ذكرته شبكة "فوتو موب" المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم.

تريزيجيه أفضل لاعب في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم

وأشارت إلى أن تريزيجيه قد حصل على أعلى تقييم حيث بلغ 8.17 درجة، متغلبًا على كل من، المغربي حكيم زياش بواقع 7.93، ومواطنه محمد صلاح بتقييم 7.83 درجة.

تريزيجيه أفضل لاعب في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم

وتواجد تريزيجيه على رأس من العناصر الأساسية، في تشكيل منتخب مصر بقيادة حسام حسن، كما أنه قدم مستوى أكثر من رائع مع الفراعنة.

خاض تريزيجيه 6 مباريات مع منتخب مصر، في تصفيات كأس العالم 2026، سجل خلالهم 5 أهداف، بينما أحرز محمد صلاح 6 أهداف.

وقاد تريزيجيه، منتخب مصر، لتصدر ترتيب مجموعته في تصفيات المونديال، برصيد 13 نقطة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ويأتي ترتيب مجموعة مصر على النحو التالي..

منتخب مصر / 16 مقطة.

بوركينا فاسو / 11 نقطة.

سيراليون / 8 نقاط.

إثيوبيا / 6 نقاط.

جيبوتي / نقطة وحيدة.

قائمة منتخب مصر في معسكر مارس بتصفيات المونديال

وجاءت قائمة منتخب مصر، التي يستعرضها لكم موقع الموجز، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل.

و في الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أسامه فيصل.

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