جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل الجولة 29

أصبحت المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، قبل منافسات الجولة 29 من عمر هذا الموسم 2024-2025، أكثر إثارة وسخونة خاصة بين الثنائي العملاق، ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي، مساء غد السبت، بمواجهات نارية، على رأسهم لقاء ريال مدريد وليجانيس.

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط، عن غريمه الوصيف، ريال مدريد.

ويستعرض لكم موقع وجريدة الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل الجولة التاسعة والعشرين.

ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل هذه الجولة كالتالي:

1- برشلونة 63 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2025

1- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 23 هدفًا.

2- كيليان مبابي، ريال مدريد، 20 هدفًا.

3- أنتي بوديمير، أوساسونا، 15 هدفًا.

4- رافينها، برشلونة، 13 هدفًا.

5- أويهان سانسيت، أتلتيك بلباو، 13 هدفًا.

6- جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

7- سورلوث، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

8- لوكيباكيو، إشبيلية، 11 هدفًا.

9- كيكي جارسيا، ألافيس، 11 هدفًا.

10- آيوزي بيريز، فياريال، 11 هدفًا.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني غدًا

بلد الوليد ضد ريال سوسيداد / الثالثة مساء .

إسبانيول ضد أتلتيكوا مدريد / 5:15 مساء.

رايو فاليكانو ضد ديبورتيفور ألافيس / السابعة والنصف مساء.

ليجانيز ضد ريال مدريد / العاشرة مساء.

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