قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني.. غياب كورتوا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمباراة ليجانيس، في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تحضيراته لملاقاة ليجانيس، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، مساء يوم السبت 29 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وعند الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت قائمة ريال مريد لمواجهة ليجانيس، غياب حارس الملكي، تيبو كرتوا، بداعي الإصابة.

قائمة ريال مدريد لمباراة ليجانيس في الدوري الإسباني

ويستعرض لكم موقع الموجز، قائمة ريال مدريد، التي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، وسيرجيو مايستر.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، دييجو أجوادو.

الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

قائمة ريال مدريد لمباراة ليجانيس في الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني على هذا النحو:

1- برشلونة 63 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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