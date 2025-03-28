موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق البارسا، مباراة برشلونة ضد جيرونا التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 63 نقطة ويأـي ريال مدريد في مركز الوصيف برصيد 60 نقطة، ويحتل جيرونا المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد جيرونا

من المنتظر أن يشهد تشكيل برشلونة المتوقع ضد نظيره فريق جيرونا الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فيرنكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، فيرمين لوبيز.

موعد مباراة برشلونة أمام جيرونا

مواجهة برشلونة ضد جيرونا، المقررة مساء بعد غد الأحد الموافق 30 مارس الجاري، تنطلق في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد جيرونا

يتم نقل أحداث مباراة برشلونة ضد جيرونا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

لامين يامال

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد جيرونا

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق جيرونا ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 63 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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