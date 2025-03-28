جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد إيفرتون

يترقب عشاق كرة القدم ، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 30 من البطولة.

كما تشهد هذه الجولة مواجهة نارية تجمع فريق أرسنال ضد نظيره فولهام، ويسعي فريق ليفربول خلال هذه الجولة لتحقيق الفوز أمام إيفرتون، لتعزيز موقعه بصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد إيفرتون

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 30 ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

ليفربول ضد إيفرتون

موعد قمة ليفربول أمام إيفرتون

مواجهة فريق ليفربول أمام نظيره فريق إيفرتون، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025.

القنوات الناقلة لماتش ليفربول أمام إيفرتون

يمكنك الاستمتاع بمتابعة مباراة فريق ليفربول أمام فريق إيفرتون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل ليفربول أمام إيفرتون

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق ليفربول أمام نظيره إيفرتون مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

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