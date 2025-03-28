موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

تترقب جماهير الكرة المصرية، مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره فريق البنك الأهلي ، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري موسم 2024-2025.

يسعي فريق بيراميدز لتجاوز عقبة البنك الأهلي مساء اليوم الجمعة للوصول لنهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري في ظل تألق الفريق وتصدره لبطولة الدوري المصري.

موعد قمة بيراميدز ضد البنك الأهلي

القمة المرتقبة التي تجمع فريق بيراميدز ضد البنك الأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري موسم 2024-2025، تنطلق في تمام التاسعة والنصف على ستاد الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي

يمكنك متابعة مباراة فريق بيراميدز ضد البنك الأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري موسم 2024-2025،، على الهواء مباشرة عبر قنوات oN SPORTS.

بيراميدز ضد البنك الأهلي

تشكيل بيراميدز ضد البنك الأهلي

يرصد الموجز، تشكيل بيراميدز المتوقع ضد البنك الأهلي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: شريف اكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي.

موقف بيراميدز والبنك الأهلي بجدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز - 43 نقطة

2- الأهلي - 39 نقطة (تخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم).

3- الزمالك - 35 نقطة

4- المصري - 31 نقطة

5- البنك الأهلي - 29 نقطة

6- فاركو - 26 نقطة

7- بتروجت - 25 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 24 نقطة

9- حرس الحدود - 22 نقطة

10- زد إف سي - 24 نقطة

11- طلائع الجيش - 21 نقطة

12- الجونة - 20 نقطة

13- سموحة - 20 نقطة

14- الاتحاد السكندري - 18 نقطة

15- الإسماعيلي - 17 نقطة

16- غزل المحلة - 17 نقطة

17- مودرن سبورت - 12 نقطة

18- إنبي - 12 نقطة

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