تفاصيل خطة استعداد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في دوري الأبطال

يترقب عشاق الكرة الأفريقية، قمة فريق الأهلي ضد الهلال السوداني ، والتي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

ويحصل فريق الأهلي علي راحة سلبية اليوم عقب لقاء نظيره زد وديا مساء أمس الأربعاء حيث حرص كولر خلال هذه المباراة لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل مواجهة بطل السودان.

الأهلي يكتفي بمعسكر اليوم الواحد استعدادا للهلال

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الجمعة استعدادا للهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق اليوم عقب لقاء نظيره زد وديا مساء أمس الأربعاء وقرر كولر الاكتفاء بدخول المعسكر المغلق قبل المباراة بيوم واحد فقط.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني

يلتقي فريق الأهلي ضد نظيره الهلال السوداني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 تقام في القاهرة في 1 أبريل المقبل، فيما تقام مباراة العودة يوم 8 من الشهر ذاته.

مشاهدة ماتش الأهلي أمام الهلال السوداني

يمكنك مشاهدة قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الهلال السوداني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 والتي تقام في القاهرة في 1 أبريل المقبل، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.



الأهلي ضد الهلال السوداني

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، يحيي عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، حسين الشحات، جراديشار.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عن المواجهات الأتية...

الأهلي ضد الهلال السوداني.

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس.

صن داونز ضد الترجي التونسي.

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