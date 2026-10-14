ذكرى رحيل محمود ياسين.. من المسرح القومي إلى لقب فتى الشاشة الأول

تحل اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، ذكرى رحيل الفنان محمود ياسين، أحد أبرز نجوم الفن المصري الذين تركوا بصمة بارزة في السينما والمسرح والتلفزيون، بعدما قدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال المتنوعة التي رسخت مكانته في وجدان الجمهور.

واستطاع محمود ياسين أن يصنع لنفسه مكانة استثنائية بين نجوم جيله، بفضل موهبته في تجسيد الشخصيات المختلفة، وأدائه المميز، وصوته الرخيم الذي ارتبط بالأعمال الوطنية والتاريخية، إلى جانب إتقانه اللغة العربية وقدرته على تقديم الأدوار الرومانسية والاجتماعية والنفسية.

ورحل الفنان الكبير في 14 أكتوبر 2020، عن عمر ناهز 79 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا امتد لعقود، شمل مئات المشاركات والأعمال التي تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون.

محمود ياسين.. النشأة والدراسة في بورسعيد

وُلد الفنان محمود ياسين في 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد، وكان والده يعمل موظفًا بهيئة قناة السويس. وبعد إتمام دراسته الثانوية، انتقل إلى القاهرة والتحق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، التي تخرج فيها عام 1964.

ورغم دراسته للقانون، ظل التمثيل حلمه الأساسي، لذلك اتجه عقب التخرج إلى المسرح القومي، حيث اجتاز ثلاث تصفيات متتالية، وجاء في المركز الأول بينها، كما كان المتقدم الوحيد من خريجي كلية الحقوق، وفقًا لما ورد في سيرته الفنية.

وفي الوقت الذي صدر فيه قرار بتعيينه في بورسعيد ضمن دفعته، اختار محمود ياسين رفض الوظيفة الحكومية والتفرغ لتحقيق حلمه الفني، ليبدأ رحلة طويلة أصبحت واحدة من أبرز التجارب في تاريخ الفن المصري.

المسرح القومي.. البداية الحقيقية لمسيرته الفنية

مثّل المسرح القومي محطة مهمة في مشوار محمود ياسين، إذ بدأ رحلته في البطولة المسرحية من خلال مسرحية «الحلم»، من تأليف محمد سالم وإخراج عبد الرحيم الزرقاني.

ومن خلالها، انطلق إلى تقديم مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية التي تجاوز عددها 20 مسرحية، ونجح في إثبات قدراته التمثيلية على خشبة المسرح، قبل أن تتسع شهرته وتصل إلى جمهور السينما والتلفزيون.

ومن أبرز المسرحيات التي شارك فيها «وطني عكا»، و«عودة الغائب»، و«واقدساه»، و«سليمان الحلبي»، و«الخديوي»، و«الزير سالم»، و«ليلة مصرع جيفارا»، و«ليلى والمجنون».

ولم يقتصر دوره على التمثيل، بل تولى أيضًا إدارة المسرح القومي لمدة عام، قبل أن يتقدم باستقالته، ليواصل بعد ذلك مشواره الفني في مجالات أخرى.

من الأدوار الصغيرة إلى لقب فتى الشاشة الأول

انتقل محمود ياسين إلى السينما بعد بداياته المسرحية، وشارك في عدد من الأفلام من خلال أدوار صغيرة، من بينها «الرجل الذي فقد ظله»، و«القضية 68»، و«شيء من الخوف».

وجاءت نقطة التحول الكبرى في مسيرته السينمائية مع فيلم «نحن لا نزرع الشوك»، الذي شاركته بطولته الفنانة شادية، وأخرجه حسين كمال، ليحصل على فرصة بارزة في عالم البطولة السينمائية.

ومع توالي مشاركاته، أصبح محمود ياسين واحدًا من أبرز نجوم جيله، وتجاوز رصيده السينمائي 150 فيلمًا، كما ارتبط اسمه بلقب «فتى الشاشة الأول»، بفضل حضوره القوي وقدرته على التنوع في تقديم الشخصيات.

واستمر عطاؤه لسنوات طويلة، وشارك في أعمال جمعت بين أجيال مختلفة من الفنانين، من بينها فيلم «الجزيرة» أمام الفنان أحمد السقا، في تجربة عكست قدرته على مواكبة تطورات السينما المصرية والاستمرار في تقديم أدوار مؤثرة.

صوت محمود ياسين.. علامة بارزة في المناسبات الوطنية

لم تتوقف موهبة محمود ياسين عند حدود التمثيل، إذ امتلك صوتًا رخيمًا وأداءً لغويًا مميزًا، أهّلاه للمشاركة في أعمال التعليق الصوتي والرواية خلال عدد من المناسبات الوطنية والرسمية.

وأصبح صوته أحد العناصر التي ميزت حضوره الفني، خاصة في الأعمال التي تتطلب إلقاءً واضحًا وقدرة على التعبير عن المعاني الوطنية والتاريخية، وهو ما عزز ارتباط الجمهور به خارج إطار أدواره السينمائية والتلفزيونية.

كما ساعده إتقانه اللغة العربية على تقديم أداء مميز في الأعمال التي تعتمد على قوة الإلقاء وسلامة النطق، ليظل صوته حاضرًا في ذاكرة الجمهور إلى جانب شخصياته الفنية.

محمود ياسين وشهيرة.. أسرة فنية امتد عطاؤها إلى الأبناء

على المستوى الشخصي، تزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وشكّل الاثنان أحد أبرز الثنائيات المعروفة في الوسط الفني المصري، وامتدت علاقتهما إلى أسرة ارتبط أفرادها بعالم الفن.

وأنجب الزوجان عمرو محمود ياسين ورانيا محمود ياسين، اللذين اتجها إلى المجال الفني، ليواصل الأبناء جانبًا من المسيرة الإبداعية للأسرة.

واتجه عمرو محمود ياسين إلى الكتابة والتأليف، وشارك في تقديم أعمال درامية، بينما عملت رانيا محمود ياسين في مجال التمثيل، وتزوجت من الفنان محمد رياض.

وبذلك، لم يقتصر حضور اسم محمود ياسين على أعماله الخاصة، بل امتد إلى جيل جديد من الفنانين الذين واصلوا العمل في مجالات التمثيل والتأليف.

جوائز وتكريمات محمود ياسين خلال مشواره الفني

حصد محمود ياسين أكثر من 50 جائزة وتكريمًا خلال مسيرته، تقديرًا لإسهاماته الفنية وأدواره في السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن بين الجوائز التي حصل عليها تكريمات عن التمثيل في مهرجانات طشقند عام 1980، والسينما العربية في الولايات المتحدة وكندا عام 1984، ومهرجان عنابة بالجزائر عام 1988، إلى جانب جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975، وجائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980.

كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتاليين، 2001 و2002، تقديرًا لأدائه الفني ومسيرته الممتدة.

وتولى الفنان الراحل عددًا من المناصب، من بينها رئاسة لجان تحكيم مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1998، كما شغل منصب الرئيس الشرفي للمهرجان في العام نفسه، وترأس جمعية كتاب وفناني وإعلاميي الجيزة.

وامتد نشاطه إلى المجال الإنساني، إذ اختارته الأمم المتحدة عام 2005 سفيرًا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع.

ذكرى رحيل محمود ياسين.. أعمال خالدة في ذاكرة الجمهور

رحل محمود ياسين في 14 أكتوبر 2020، بعد رحلة فنية طويلة ترك خلالها مجموعة كبيرة من الأعمال التي أصبحت جزءًا من تاريخ الفن المصري.

وبعد مرور ست سنوات على رحيله، لا يزال اسمه حاضرًا لدى الجمهور من خلال أفلامه ومسرحياته وأعماله التلفزيونية، إلى جانب صوته المميز الذي ارتبط بعدد من المناسبات الوطنية.

وتظل مسيرة محمود ياسين نموذجًا للفنان الذي استطاع أن يجمع بين الموهبة والالتزام والتنوع، وأن ينتقل من خشبة المسرح القومي إلى صدارة السينما المصرية، ليحجز لنفسه مكانة بارزة بين نجوم الفن الذين لا تغيب أعمالهم عن الذاكرة.