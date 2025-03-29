جدول مواعيد مباريات الأهلي في شهر إبريل 2025 والقنوات الناقلة.. لقاءات حاسمة

ينتظر عشاق كرة القدم، جدول مواعيد مباريات الأهلي القادمة في شهر إبريل بعام 2025، الذي يشهد على مواجهات حاسمة في البطولات الإفريقية والمحلية.

ويقدم لكم موقع وجريدة الموجز، جدول مواعيد مباريات الأهلي في شهر إبريل والتي أبرزهم مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا بهذا الموسم 2024-2025.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر إبريل

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي في شهر إبريل كالآتي:

الأهلي ضد الهلال السوداني / الثلاثاء 1 إبريل / 9:00 مساء / ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الهلال ضد الأهـلي / الثلاثاء 8 إبريل / 9:00 مساءً / إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

الأهلي ضد بيراميدز / السبت 19 إبريـل / 7:00 مساءً / الدوري المصري.

فاركو ضد الأهـلي / 22 إبريل / 4:30 مساءً / كأس الرابطة المصرية.

الأهلي ضد بتروجيت / 30 إبـريل / 4:30 مساءً / الدوري المصري.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر إبريل

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي

وتذاع أحداث مباريات الأهلي القادمة، عبر شاشة أون سبورت التي يأتي ترددها على النحو التالي..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: «V».

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري

ويتواجد فريق الأهلي في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الذي يأتي على النحو التالي..

ترتيب الأندية المتنافسة على لقب الدوري المصري

1- بيراميدز - 43 نقطة

2- الأهلي - 39 نقطة (تخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم).

3- الزمالك - 35 نقطة

4- المصري - 31 نقطة

5- البنك الأهلي - 29 نقطة

6- فاركو - 26 نقطة

7- بتروجت - 25 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 24 نقطة

9- حرس الحدود - 22 نقطة

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء والهبوط في دوري نايل

10- زد إف سي - 24 نقطة

11- طلائع الجيش - 21 نقطة

12- الجونة - 20 نقطة

13- سموحة - 20 نقطة

14- الاتحاد السكندري - 18 نقطة

15- الإسماعيلي - 17 نقطة

16- غزل المحلة - 17 نقطة

17- مودرن سبورت - 12 نقطة

18- إنبي - 12 نقطة

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