علي معلول يقود تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه، الذي يخوض به مواجهة طلائع الجيش اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويتواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر).

وتقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، مساء اليوم الاثنين الموافق 24 مارس الجاري، على استاد الكلية الحربية. و

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

علي معلول يزين تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

وتواجد النجم التونسي المخضرم علي معلول على رأس تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش اليوم، والذي يستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس الرابطة

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: يوسف جمال - ياسر إبراهيم - فارس الشافعي - علي معلول.

خط الوسط: آدم سمير المهدي - يوسف إسلام - أسامة أحمد - عمر الساعي - محمود لبيب.

الهجوم: سمير محمد.

بدلاء الأهلي اليوم أمام طلائع الجيش اليوم

وضمت مقاعد بدلاء الأهلي اليوم كل من، محمد مجدي جريشة (حارس مرمي)، محمد أحمد سعد شيبا، معاذ محمد، أحمد عزت، عزت منصور، سيف أيمن، حسام عادل، يوسف محمد عفيفي، هشام مصطفى.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس الرابطة

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتنقل أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش، عبر شاشة أون سبوت، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة المصرية.

ويعلق محمد الكواليني، على هذه المواجهة، عبر قناة أون سبورت.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم، من خلال تردد أون سبورت الذي يأتي على هذا النحو..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

الاستقطاب القناة: «V».

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي على النحو التالي..

إنبي (3 نقاط).

طلائع الجيش (نقطة وحيدة)

فاركو ( نقطة )

الأهلي (بدون نقاط).

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