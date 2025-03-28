معلق مباراة الأهلي والهلال في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت شبكة بي إن سبورت، عن معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني، في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بهذا الموسم 2024-2025.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الهلال السوداني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الهلال، مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير الجاري، على استاد القاهرة، ضمن منافسات دوري الأبطال.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والهلال، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، معلق مباراة الأهلي والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وتردد القنوات الناقلة لها.

معلق مباراة الأهلي والهلال

وتذاع هذه المواجهة، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري والرسمي لمباريات دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية.

وتقرر أن يكون معلق مباراة الأهلي والهلال، هو المخضرم حفيظ دراجي، عبر قناة بي إن سبورت.

ويذكر، أن الفائز من مواجهة الأهلـي والهلال، سيلتقي مع المتأهل من بين الترجي التونسي وصن داونز في دور نصف النهائي.

معلق مباراة الأهلي والهلال

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والهلال، من خلال تردد قنوات بي إن سبورت التي تأتي كما يلي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

ملامح قائمة الأهلي لمباراة الهلال

وتضم ملامح قائمة الأهلي لمواجهة الهلال كل من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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