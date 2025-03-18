محمد شوقي يتدخل لحل أزمة إنضمام إمام عاشور لقائمة منتخب مصر

منتخب مصر.. يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن الجولة الخامسة والسادسة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

منتخب مصر

وشهدت قائمة منتخب مصر الوطني التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني غياب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، وفيما يلي يرصد الموجز تحرك النادي الأهلي لحل أزمة استبعاد لاعبة من معسكرات المنتخب خلال الفترة الماضية.

محمد شوقي يتدخل لحل أزمة إمام عاشور

وعد محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي اللاعب إمام عاشور بالتحدث مع التوأم حسام وإبراهيم حسن لحل أزمة استبعاده من معسكر منتخب مصر بعد استبعاده من قائمة مواجهتي إثيوبيا وسيراليون.

محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي

سبب استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر

شهدت الفترة المقبلة إستبعاد إمام عاشور من معسكرات منتخب مصر بعد تصريحات إعلامية سابقة من قبل اللاعب يسخر فيها من الجهاز الفني للمنتخب وعدم اختياره لتمثيل بلاده.

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

إمام عاشور لاعب النادي الأهلي

وأثارت قائمة منتخب مصر المعلنه من قبل العميد حسام حسن الجدل في الشارع الرياضي المصري، حيث شهدت عدم تواجد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي متصدر هدافي الدوري المصري والذي يقدم آداء خيالي مع المارد الأحمر هذا الموسم. والتي جاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - احمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أسامه فيصل.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام إثيوبيا

وتلعب مباراة منتخب مصر وإثيوبيا ضمن الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم مساء الجمعة المقبل على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء.

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