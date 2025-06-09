موعد قمة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية

مباراة فريق الأهلي ضد بورتو ، التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية ستكون مصيرية في تحديد مستقبل الفريق بالبطولة.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق التأهل ضمن مجموعته التي تضم بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي وقد خاض الفريق مباراة ودية أمام نظيره فريق باتشوكا أمس الأحد للاطمئنان علي جاهزية جميع عناصر الفريق وقد انتهت بهزيمة الفريق بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1 خلال الوقت الأصلي للمباراة.

موعد ماتش الاهلي ضد بورتو

قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق بورتو، التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فجر 24 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقمة الاهلي أمام بورتو

يتم بث مباراة فريق الاهلي ضد نظيره فريق بورتو ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

الاهلي ضد بورتو

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي أمام بورتو

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع ضد نظيره فريق بورتو ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري،كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور،ديانج.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، زيزو.

مجموعة الأهلي بـ مونديال الأندية

تشهد مجموعة الأهلي بمونديال الأندية تواجد فرق بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي وقد أكد خافيير ماسكيرانو المدير الفني لنادي انتر ميامي الأمريكي، علي صعوبة مواجهات فريقه في كأس العالم للأندية، مشيرا إلي صعوبة المنافسة بها خاصة أن الأندية المشاركة لديها مستوى مختلف عن الدوري الأمريكي وبطولة الكونكاكاف.

وقال ماسكيرانو في تصريحات له، أن منافسيه في مجموعته بمونديال الأندية، مستواهم مختلف، بالإضافة للنادي الأهلي الذي يعتبره البعض منافسا أقل شأنا وسنلعب في البطولة ونحاول أن نكون في مستوانا، ونركز على نقاط القوة بدون خوف من ارتكاب الأخطاء.

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