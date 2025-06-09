القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مباراة فريق الأهلي ضد بالميراس ، التي تجمعهما على ملعب هارد روك ، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يبحث فريق الأهلي لتقديم عروض قوية خلال البطولة والتأهل لدور الـ 16 بالبطولة وذلك ضمن مجموعته التي تضم بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي.

موعد قمة الاهلي أمام بالميراس

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بالميراس، التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق مساء 19 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة ماتش الاهلي أمام بالميراس

يتم بث مباراة فريق الاهلي ضد نظيره فريق بالميراس ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

الاهلي ضد بالميراس

التشكيل المتوقع لـ الاهلي ضد بالميراس

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع أمام نظيره فريق بالميراس ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري،كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، أشرف بن شرقي.

مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

يوجد فريق الأهلي بكأس العالم للأندية ضمن المجموعة التي تضم فرق بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي وقد أكد خافيير ماسكيرانو المدير الفني لنادي انتر ميامي الأمريكي، علي صعوبة مواجهات فريقه في كأس العالم للأندية، مشيرا إلي صعوبة المنافسة بها خاصة أن الأندية المشاركة لديها مستوى مختلف عن الدوري الأمريكي وبطولة الكونكاكاف.

وقال ماسكيرانو في تصريحات له، أن منافسيه في مجموعته بمونديال الأندية، مستواهم مختلف، بالإضافة للنادي الأهلي الذي يعتبره البعض منافسا أقل شأنا وسنلعب في البطولة ونحاول أن نكون في مستوانا، ونركز على نقاط القوة بدون خوف من ارتكاب الأخطاء.

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