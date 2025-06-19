الإصابات تُربك الأهلي قبل مواجهة بالميراس.. وزيزو يظهر أساسيًا لأول مرة

يواجه النادي الأهلي تحديات كبيرة قبل مواجهته المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي، في إطار استعداداته للمباراة المصيرية التي ينتظرها جمهور القلعة الحمراء بشغف، وتأتي هذه المواجهة في وقت حساس، حيث ضربت الإصابات صفوف الفريق، ما أدى إلى تغييرات اضطرارية في التشكيل الأساسي، كان أبرزها الدفع باللاعب أحمد سيد "زيزو" كأساسي للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الفريق.

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عبد المنعم وديانغ خارج الحسابات

وأكدت مصادر داخل الجهاز الطبي للفريق أن عددًا من اللاعبين الأساسيين يعانون من إصابات متفاوتة، على رأسهم المدافع محمد عبد المنعم ولاعب الوسط أليو ديانغ، ما أثار قلق الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي يسعى لتثبيت التشكيل والاستقرار الفني قبل المواجهة الحاسمة.

زيزو.. الورقة الجديدة في تشكيل كولر

وفي ظل هذه الغيابات، قرر كولر منح الفرصة للوافد الجديد أحمد سيد زيزو، الذي أثبت جاهزيته في التدريبات الأخيرة، ويُعوّل عليه في تنشيط الجبهة الهجومية وصناعة الفارق في المباراة المرتقبة.

ويُعد زيزو من أبرز صفقات الأهلي هذا الموسم، ويأمل الجمهور أن يكون ظهوره الأول بمثابة بداية قوية تُعيد التوازن للخط الأمامي في ظل تراجع مستوى بعض العناصر الهجومية.

كولر: نثق في البدلاء وروح الفريق

من جانبه، شدد المدير الفني السويسري على أن الفريق يمتلك البدائل الكافية للتعامل مع ضغط الإصابات، مؤكدًا ثقته في اللاعبين المتاحين، ومشيرًا إلى أن الروح القتالية والانضباط التكتيكي سيكونان عامل الحسم أمام فريق بالميراس صاحب الأداء السريع والمنظم.

التدريب الختامي يحسم ملامح التشكيل

ويستعد الفريق لخوض التدريب الختامي مساء اليوم، حيث سيُعلن بعده الجهاز الفني القائمة النهائية والتشكيل المتوقع للمباراة ،كما يتوقع أن تشهد المواجهة تغييرات تكتيكية جديدة لمحاولة الحد من خطورة لاعبي الفريق البرازيلي، لا سيما في وسط الملعب وعلى الأطراف.

الجمهور يأمل في بداية قوية لزيزو

ويأمل جمهور الأهلي أن يتجاوز الفريق هذه الكبوة المؤقتة، وأن يكون زيزو عند حسن الظن، في بداية تُعيد للأذهان أسماءً صنعت الفارق فور انضمامها للقلعة الحمراء.

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