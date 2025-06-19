غيابات الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مواجهة فريق الأهلي ضد بالميراس ، التي تجمعهما على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة أمام بالميراس لزيادة فرصة الصعود لدور الـ 16 بالبطولة وذلك ضمن مجموعته التي تضم بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي.

غيابات الأهلي ضد بالميراس

يغيب عن فريق الأهلي أمام بالميراس التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، ثلاثة من نجوم الفريق وهم إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الاهلي أمام بالميراس

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بالميراس البرازيلي، التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق مساء 19 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الاهلي ضد بالميراس

يمكنك مشاهدة قمة فريق الاهلي ضد نظيره فريق بالميراس ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

إمام عاشور

التشكيل المتوقع لـ الاهلي ضد بالميراس

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع أمام نظيره فريق بالميراس ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري،كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، أشرف بن شرقي.

مجموعة الأهلي بمونديال الأندية

يتواجد فريق الأهلي بكأس العالم للأندية ضمن المجموعة التي تضم فرق بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي.

قائمة الأهلي بمونديال الأندية

حراس المرمي: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا - زيزو.

خط الهجوم: وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر - جراديشار-تريزيجيه- أشرف بن شرقي - حسين الشحات.

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