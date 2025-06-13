الأهلي يحسم مصير المغربي رضا سليم بعد عروض زد وسيراميكا

يدرس النادي الأهلي العروض المقدمة من ناديي سيراميكا وزد لضم رضا سليم لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في ظل خروج اللاعب من حسابات الأهلي لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق في الموسم المقبل.

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة انتر ميامي

من ناحية أخري يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادا لمواجهة فريق انتر ميامي ، التي تجمعهما على ملعب هارد روك ، في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد قمة الاهلي ضد انتر ميامي

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق انتر ميامي، التي تجمعهما في افتتاح منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فجر 15 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة ماتش الاهلي ضد انتر ميامي

يتم بث قمة فريق الاهلي أمام نظيره فريق انتر ميامي التي تجمعهما في افتتاح منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

الاهلي ضد انتر ميامي

التشكيل المتوقع لقمة الاهلي أمام انتر ميامي

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع أمام نظيره فريق انتر ميامي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، أشرف بن شرقي.

مدرب انتر ميامي يعلق علي مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

علق خافيير ماسكيرانو المدير الفني لنادي انتر ميامي الأمريكي، علي مواجهات فريقه في كأس العالم للأندية، مشيرا إلي صعوبة المنافسة بها خاصة أن الأندية المشاركة لديها مستوى مختلف عن الدوري الأمريكي وبطولة الكونكاكاف.

وقال ماسكيرانو في تصريحات له، أن منافسيه في مجموعته بمونديال الأندية، مستواهم مختلف، بالإضافة للنادي الأهلي الذي يعتبره البعض منافسا أقل شأنا.

وأضاف، سنلعب في البطولة ونحاول أن نكون في مستوانا، ونركز على نقاط القوة بدون خوف من ارتكاب الأخطاء، وعن النجم الأرجنتيني ميسي، أشار إلي أنه يتابع تحركاته في كل مباراة، موضحا أن الجميع عليه أن يساعده بكل ما أوتي من قوة، سواء زملائه أو الجهاز الفني.

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