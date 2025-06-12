جدول مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

يترقب عشاق الكرة العالمية، مباريات فريق الأهلي ، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ستحدد مستقبل الفريق بالبطولة.

يسعي فريق الأهلي إلي التأهل ضمن مجموعته التي تضم بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي وقد خاض الفريق مواجهة ودية ضد نظيره فريق باتشوكا للاطمئنان علي جاهزية جميع عناصر الفريق.

موعد مباريات الأهلي بمونديال الأندية

يستهل فريق الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في الرابعة من فجر الأحد المقبل ، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم الاهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 24 يونيو.

موعد مباراة الاهلي أمام بورتو

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بورتو، التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فجر 24 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة ماتش الاهلي ضد بورتو

يتم نقل قمة فريق الاهلي ضد نظيره فريق بورتو ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

الاهلي ضد بورتو

التشكيل المتوقع لقمة الاهلي أمام بورتو

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع ضد نظيره فريق بورتو ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري،كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور،ديانج.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، زيزو.

مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية

تشهد مجموعة الأهلي بمونديال الأندية تواجد فرق بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي وقد أكد خافيير ماسكيرانو المدير الفني لنادي انتر ميامي الأمريكي، علي صعوبة مواجهات فريقه في كأس العالم للأندية، مشيرا إلي صعوبة المنافسة بها خاصة أن الأندية المشاركة لديها مستوى مختلف عن الدوري الأمريكي وبطولة الكونكاكاف.

وقال ماسكيرانو في تصريحات له، أن منافسيه في مجموعته بمونديال الأندية، مستواهم مختلف، بالإضافة للنادي الأهلي الذي يعتبره البعض منافسا أقل شأنا وسنلعب في البطولة ونحاول أن نكون في مستوانا، ونركز على نقاط القوة بدون خوف من ارتكاب الأخطاء.

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