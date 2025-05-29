شوبير: الأهلي يُعلن عن جهازه الفني الجديد خلال ساعات.. وبيسيرو الأقرب

كشف الإعلامي أحمد شوبيرعن قرب إعلان تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات قليلة، بعد إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم، إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، استقر بشكل نهائي على اسم المدير الفني الجديد، إضافة إلى أعضاء الجهاز المعاون، على أن يتم الكشف عن التفاصيل قبل نهاية الأسبوع.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

بيسيرو يعود.. وزيزو وعبدالحفيظ في الصورة

وأشارت مصادر مقربة من القلعة الحمراء إلى أن المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو هو الأقرب لتولي المهمة الفنية، بعد مفاوضات مكثفة تمت خلال الأيام الماضية، ووافق خلالها على كافة الشروط المالية والفنية، بينما يجري الآن الانتهاء من الترتيبات النهائية لعقده.

وفي السياق نفسه، توقعت التقارير أن يعود كل من عبدالعزيز عبدالشافي (زيزو) في منصب المشرف العام على قطاع الكرة، وسيد عبدالحفيظ كمدير للكرة، بعد فترة من الغياب عن المشهد الفني داخل النادي.

موعد بداية المهمة

وبحسب تصريحات شوبير، فإن المدرب الجديد سيبدأ مهمته بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، على أن يقود الفريق في مباراة السوبر المصري المرتقبة أمام الزمالك، والتي تمثل اختبارًا مهمًا لبداية الموسم الجديد.

كما أشار شوبير إلى أن الخطيب أدار الملف بهدوء وحسم، حرصًا على اختيار الأنسب من بين عدد كبير من السير الذاتية، خاصة بعد انتهاء مشوار المدرب مارسيل كولر مع الفريق عقب نهاية الموسم السابق.

دعم الجماهير والرهان على البطولات

وتتطلع جماهير الأهلي إلى بداية قوية مع الجهاز الفني الجديد، خصوصًا بعد خيبة الأمل في بعض البطولات القارية الأخيرة، وتراجع المستوى في بعض المباريات ،ويأمل الجمهور أن تعود الشخصية القوية للأهلي مع جهاز فني يمتلك الخبرة والحنكة، ويعيد الفريق إلى سكة البطولات محليًا وإفريقيًا.

ومن المنتظر أن يصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا في الساعات المقبلة يوضح فيه كل تفاصيل التعاقد، وأهداف المرحلة المقبلة، وسط ترقب جماهيري كبير لأي تطورات تخص القلعة الحمراء.

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