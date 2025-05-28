موعد مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في الدوري اليوم والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة المصرية، مباراة فريق بيراميدز ضد سيراميكا ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

لابديل أمام فريق بيراميدز سوي تحقيق الفوز أمام نظيره فريق سيراميكا انتظارا لتعثر فريق الأهلي أمام فاركو للتتويج ببطولة الدوري، حيث يحتل النادي الأهلي موقع الصدارة برصيد 55 نقطة بينما يحتل بيراميدز موقع الوصيف برصيد 53 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز ضد سيراميكا

مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره فريق سيراميكا، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء غد الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري.

مشاهدة مباراة بيراميدز ضد سيراميكا

يتم نقل مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره فريق سيراميكا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

بيراميدز ضد سيراميكا

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز ضد سيراميكا

يرصد الموجز، تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة نظيره سيراميكا ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز ضد سيراميكا

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل ماتش بيراميدز أمام سيراميكا ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (55 نقطة)

2- بيراميدز (52 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (37 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (36 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (34 نقطة)

7- فاركو (31 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (23 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 30 نقطة

3- طلائع الجيش - 27 نقطة

4- إنبي - 25 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 25 نقطة

6- سموحة - 24 نقطة

7- مودرن سبورت - 22 نقطة

8- غزل المحلة - 21 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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