الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز في قمة الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة نظيره فريق بيراميدز، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 ، والتي ستحدد وجهة اللقب بشكل كبير.

يدخل فريق الأهلي معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم ويبحث الشياطين الحمر عن تحقيق الفوز لتقليص فارق النقاط مع منافسه بيراميدز متصدر المسابقة بينما يبحث بيراميدز عن تحقيق الفوز لزيادة فارق النقاط مع الوصيف إلي 7 نقاط وحسم لقب البطولة بشكل كبير.

موعد مواجهة الأهلي ضد بيراميدز

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى السابعة مساء غد السبت الموافق 12 إبريل الجاري.

مشاهدة ماتش الأهلي أمام بيراميدز

يتم نقل مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد هاني وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ووسام أبوعلى وجراديشار.

الأهلي ضد بيراميدز

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي، كريم حافظ، محمد الشيبي، أحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مصطفى فتحي، مهند لاشين.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، إبراهيم عادل، رمضان صبحي.

الأهلي يواجه صن داونز في نصف نهائي دوري الأبطال

يواجه فريق الأهلي نظيره صن داونز، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، بعد تجاوزه عقبة فريق الهلال السوداني في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية، حيث نجح المارد الأحمر، في تحقيق الفوز على غريمه الهلال في لقاء الذهاب بهدف نظيف قبل أن يكرر نفس النتيجة في لقاء الإياب الذي أقيم بموريتانيا.

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