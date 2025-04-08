موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة البيضاء، مباراة فريق الزمالك ضد بيراميدز ، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 ، والتي ستحدد بشكل كبير مصير لقب البطولة.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز

القمة النارية التي تجمع فريق الزمالك ضد بيراميدزضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى السابعة مساء الثلاثاء الموافق 13 مايو المقبل.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

القنوات الناقلة لماتش الزمالك ضد بيراميدز

يتم نقل مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الزمالك ضد ستيلينبوش

من ناحية أخري يستعد فريق الزمالك لمواجهة ستيلينبوش ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 فى السادسة مساء غد الأربعاء.

القنوات الناقلة لماتش الزمالك أمام ستيلينبوش

يتم نقل مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 مساء غد الأربعاء، على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORT 6.

الزمالك ضد بيراميدز

طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود طاقم التحكيم، الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مواجهة الإياب، ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بينما سيكون الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا.

وسيتولى الغاني دانيال لاريا مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

كما تم تعيين الأوغندي يوسف أويي مراقبًا عامًا للمباراة، والإيفواري سونجيفولو يو لمراقبة الحكام، فيما سيتولى الجزائري محمد بلال جندوز مهام المنسق العام للقاء.

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