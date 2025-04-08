موعد مباراة بايرن ميونخ ضد انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا اليوم

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة قوية تجمع فريق بايرن ميونخ ضد انتر ميلان ، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كلا الفريقين إلي تحقيق الفوز خلال تلك المواجهة المرتقبة لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مباراة الإياب التي تجمع الفريقين الأربعاء 16 إبريل الجاري.

موعد قمة بايرن ميونخ أمام انتر ميلان

المواجهة المرتقبة التي تجمع فريق بايرن ميونخ أمام نظيره انتر ميلان ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 8 إبريل الجاري.

مشاهدة ماتش بايرن ميونخ ضد انتر ميلان

يمكنك مشاهدة قمة فريق بايرن ميونخ ضد انتر ميلان ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة انتر ميلان

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق بايرن ميونخ ضد نظيره فريق انتر ميلان والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: رافائيل جيريرو- كيم مين جاي - أوباميكانو- ساشا بوي.

خط الوسط : ألكسندر بافلوفيتش - جوشوا كيميتش - كينسجلي كومان.

خط الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - جمال موسيالا.

بايرن ميونخ ضد انتر ميلان

تشكيل انتر ميلان المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق انتر ميلان ضد نظيره فريق بايرن ميونخ مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز.

خط الدفاع: يان بيسيك – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان – دافيدي فراتيسي – هاكان تشالهان أوجلو – نيكولو باريلا – كارلوس أجوستو.

خط الهجوم: ماركوس تورام – خواكين كوريا.

جدول مواجهات ربع نهائي دوري الأبطال

مباريات الذهاب

الثلاثاء 8 أبريل

بايرن ميونخ × إنتر ميلان

أرسنال × ريال مدريد

الأربعاء 9 أبريل

برشلونة × بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان × أستون فيلا

مباريات الإياب

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند × برشلونة

أستون فيلا × باريس سان جيرمان

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد × أرسنال

إنتر ميلان × بايرن ميونخ

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