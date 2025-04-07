موعد مباراة أرسنال ضد ريال مدريد في دوري الأبطال واالقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة ساخنة تجمع فريق أرسنال ضد ريال مدريد ، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يحرص كل فريق علي تحقيق فوز مريح خلال تلك القمة النارية لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مباراة الإياب التي تجمع الفريقين الأربعاء 16 إبريل الجاري.

موعد مباراة أرسنال ضد ريال مدريد

القمة الساخنة التي تجمع فريق أرسنال ضد ريال مدريد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء 8 إبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ريال مدريد

يمكنك متابعة مباراة فريق أرسنال ضد ريال مدريد ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل أرسنال ضد ريال مدريد

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق أرسنال ضد نظيره فريق ريال مدريد والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جاكوب كيويور – لويس سكيلي

خط الوسط: جورجينيو – ميكيل ميرينو – ديكلان رايس

خط الهجوم: إيثان نوانيري – رحيم سترلينج - لياندرو تروسار.

أرسنال ضد ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد ضد أرسنال

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق أرسنال مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواتميني - أنطونيو روديجير - فران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: ابراهيم دياز - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأبطال

مباريات الذهاب

الثلاثاء 8 أبريل

بايرن ميونخ × إنتر ميلان

أرسنال × ريال مدريد

الأربعاء 9 أبريل

برشلونة × بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان × أستون فيلا

مباريات الإياب

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند × برشلونة

أستون فيلا × باريس سان جيرمان

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد × أرسنال

إنتر ميلان × بايرن ميونخ

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