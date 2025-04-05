أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن تشكيل البرسا الذي يخوض به مباراة ريال بيتيس اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، (الليجا).

وتنطلق صافرة هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس، والذي شهد وجود لامين يامال بجانب روبرت ليفاندوفسكي في الهجوم.

تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة اليوم كالآتي..

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أراوخو، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

بدلاء برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

وضمت مقاعد بدلاء برشلونة كل من، إينياكي بينيا، رافينها، أنسو فاتي، بابلو توري، كريستينسن، فيرمين لوبيز، باو فيكتور، إريك جارسيا، كوشين، هيكتور فورت، جيرارد مارتن.

تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، الحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

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جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة اليوم

1. برشلونة، 66 نقطة.

2. ريال مدريد، 63 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 57 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 53 نقطة.

5. فياريال، 47 نقطة.

6. ريال بيتيس، 47 نقطة.

7. رايو فاليكانو، 40 نقطة.

8. سيلتا فيجو، 40 نقطة.

9. مايوركا، 40 نقطة.

10. ريال سوسيداد، 38 نقطة.

11. إشبيلية، 36 نقطة.

12. خيتافي، 36 نقطة.

13. جيرونا، 34 نقطة.

14. أوساسونا، 34 نقطة.

15. فالنسيا، 33 نقطة.

16. إسبانيول، 29 نقطة.

17. ألافيس، 30 نقطة.

18. ليجانيس، 27 نقطة.

19. لاس بالماس، 26 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

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