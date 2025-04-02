تشكيل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.. بالقوة الضاربة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، المقرر خوضها مساء اليوم، في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع غريمه أتلتيكو مدريد، اليوم، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بهذا الموسم 2024-2025.

مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 إبريل الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، التشكيل الرسمي لـ مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم.

تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي..

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: دي يونج، بيدري، فيرمين لوبيز.

وفي الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينها.

بدلاء برشلونة أمام أتلتيكو مدريد اليوم

وضمت مقاعد البدلاء كل من: بينيا، كوشين، هيكتور فورت، رونالد أراوخو، إريك جارسيا، جيرارد مارتن، جافي، بابلو توري، أنسو فاتي، باو فيكتور، روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في كأس ملك إسبانيا

بينما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي..

حراسة المرمى: موسو.

خط الدفاع: رينيلدو، خوسيه خيمينيز، أزبيليكويتا، لو نورماند.

خط الوسط: جوليانو سيميوني، باريوس، دي باول، ماركوس يورينتي.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

بدلاء أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا

وجلس على مقاعد بدلاء أتلتيكو اليوم كل من، أوبلاك، لونجليه، مولينا، فيستيل، جافي جالان، جالاجير، كوكي، ليمار، صامويل لينو، ريكيلمي، سورلوث.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر شاشة بي إن سبورت، التي يأتي ترددها كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566.

-الاستقطاب عمودي.

-معدل الترميز 27500 .

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

-التردد 11054.

- الاستقطاب- أفقي.

-معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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