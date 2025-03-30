أهداف مباراة برشلونة وجيرونا

ابتعد فريق برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025، بعد فوزه على جيرونا، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مع نظيره جيرونا، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

أهداف مباراة برشلونة وجيرونا

واكتسح برشلونة، منافسه جيرونا بنتيجة 4-1، في مباراة اليوم، حيث سجل رباعية الكتالوني كل من، كريتشي (بالخطأ في مرماه)، ليفاندوفسكي (هدفين)، فيران توريس.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- برشلونة 66 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 57 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 47 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 29 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد رباعية برشلونة أمام جيرونا

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية ليفاندوفسكي اليوم

ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية ليفاندوفسكي اليوم كالآتي..

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 25 هدفًا.

2- كيليان مبابي - ريال مدريد - 22 هدفًا.

3- أنتي بوديمير- أوساسونا - 15 هدفًا.

4- رافينها - برشلونة - 13 هدفًا.

5- أويهان سانسيت - أتلتيك بلباو - 13 هدفًا.

6- جوليان ألفاريز - أتلتيكو مدريد - 11 هدفًا.

7- سورلوث - أتلتيكو مدريد - 11 هدفًا.

8- لوكيباكيو - إشبيلية - 11 هدفًا.

9- كيكي جارسيا - ألافيس -11 هدفًا.

10- آيوزي بيريز، فياريال، 11 هدفًا.

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