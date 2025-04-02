تعليق مثير من ميدو بعد تعادل الزمالك مع ستيلينبوش في الكونفدرالية

علق أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، تعليقًا مثيرًا على تعادل الفارس الأبيض أمام ستيلينبوش في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الجنوب إفريقي ستيلينبوش، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية بهذا الموسم 2024-2025.

وحسم التعادل السلبي، مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في جنوب أفريقيا.

ونشر ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بيانًا يؤكد من خلاله، أن الزمالك مازال قادرًا على التأهل، ويستعرض موقع الموجز فيما يلي.

ميدو يعلق على تعادل الزمالك وستيلينبوش

وكتب ميدو في بيانه: "رغم الغيابات المهمة والظلم التحكيمي الواضح للجميع، الزمالك ينجح في الخروج بالتعادل من جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب".

وأتم: "إن شاء الله بدعم جمهورنا في ملعبنا ورجولة لاعبينا سنكون أحد أطراف المربع الذهبي في الكونفدرالية الإفريقية البطولة التي نسعى للفوز بها للمرة الثانية على التوالي".

ميدو يعلق على تعادل الزمالك وستيلينبوش

طارق السيد يتحدث عن فرص تأهل الزمالك بعد التعادل

على نفس السياق، علق طارق السيد لاعب الزمالك السابق، على التعادل السلبي مع ستيلينبوش الجنوب إفريقي، اليوم.

وقال طارق السيد في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "بيسيرو أخذ من المباراة ما يريده، وتحية له وللاعبي الزمالك بأداء أكثر من رائع".

وأضاف: "مباراة العودة لن تكون سهلة، بيسيرو يجب أن يغير من طريقة اللعب، وألا يشرك ثلاثي في خط الدفاع، هذا اللقاء يحتاج إلى زيادة عددية في الهجوم".

وأشار إلى أن: "الزمالك كان ينقصه لاعب يلعب كرة، والذي فعل هذا الدور أحمد فتوح في الشوط الأول في غياب عبد الله السعيد".

واختتم طارق السيد تصريحاته قائلًا: "فرص الزمالك في مباراة العودة 70- 30 للأبيض".

خطة الزمالك أمام ستيلينبوش

وجاءت خطة وتشكيل الـزمـالك في هذه المواجهة كالآتي:

في حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

الوسط : عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

وفي خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو.

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