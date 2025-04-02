الزمالك يتعادل سلبيا ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقى في الكونفدرالية

انتهت أحداث مباراة فريق الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقى ، بالتعادل السلبي وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل الزمالك ضد ستيلينبوش

يرصد الموجز، تشكيل فريق الزمالك ضد نظيره فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط : عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو.

مشاهدة ماتش الزمالك ضد ستيلينبوش

يمكنك مشاهدة المباراة التي تجمع فريق الزمالك أمام نظيره فريق ستيلينبوش ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 مساء اليوم الأربعاء، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.

مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش

موعد مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش

انطلقت مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق ستيلينبوش ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 فى تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ملعب استاد كيب تاون.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود طاقم التحكيم، الجابوني تانجي مبيامي حكما للساحة ويعاونه الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً، ويتواجد الجابوني بيير جيسلان أتشو على تقنية الفيديو، ويعاونه الرواندية الرواندية سليمة موكسانجا.

موعد لقاء العودة بين الزمالك ضد ستيلينبوش

لقاء الإياب الذي يجمع فريق الزمالك أمام نظيره ستيلينبوش، على ملعب استاد القاهرة ينطلق فى السادسة مساء الأربعاء 9 أبريل، ويلتقي الفائز من مواجهتى فريق الزمالك ضد نظيره فريق ستيلينبوش مع الفائز من لقاء فريق سيمبا التنزاني ضد نظيره فريق المصري البورسعيدي في نصف النهائي.

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