موعد مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، قمة فريق المصري ضد سيمبا التنزاني ، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

موعد قمة المصري ضد سيمبا التنزاني

القمة المرتقبة والنارية التي تجمع فريق المصري ضد سيمبا التنزاني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى السادسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد السويس الجديد.

مشاهدة مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني

يمكنك الاستمتاع بمتابعة مواجهة المصري ضد سيمبا التنزاني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 مساء اليوم الأربعاء، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.

المصري ضد سيمبا التنزاني

تشكيل المصري ضد سيمبا التنزاني

يرصد الموجز، تشكيل المصري ضد سيمبا التنزاني ويأتي كالتالي..

حارس المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - سامادو - عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: أحمد القرموطي - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

طاقم تحكيم قمة المصري ضد سيمبا التنزاني

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود طاقم التحكيم، المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول ، و البوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".

موعد مباراة الإياب بين المصري ضد سيمبا التنزاني

تقام مباراة الإياب التي تجمع فريق المصري ضد سيمبا التنزاني، مساء الأربعاء 9 أبريل، ويلتقي الفائز من مواجهتى الزمالك ضد ستيلينبوش مع الفائز من لقاء سيمبا التنزاني ضد المصري البورسعيدي في نصف النهائي.

مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري عن المواجهات الأتية...

ستيلينبوش الجنوب أفريقي - الزمالك .. الثالثة عصر اليوم "ملعب كيب تاون"

أسيك ميموزا الإيفواري - نهضة بركان المغربي .. السادسة مساء اليوم " ملعب فيليكس"

النادي الرياضي القسنطيني الجزائري - اتحاد الجزائر الجزائري .. السادسة مساء اليوم "ملعب الشهيد حملاوي"

المصري - سيمبا التنزاني .. السادسة مساء اليوم "ستاد هيئة قناة السويس"

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