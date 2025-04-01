موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الهلال السوداني في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد الهلال السوداني ، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 وتشهد مواجهات الأهلي والهلال دائما صراعا شرسا بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الهلال السوداني

القمة المقبلة لفريق الأهلي ضد نظيره فريق الهلال السوداني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تقام على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل، ويلتقي الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

مشاهدة مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني

يمكنك الاستمتاع بمتابعة قمة مثيرة تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق الهلال السوداني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 مساء الثلاثاء المقبل، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.

الأهلي ضد الهلال السوداني

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره فريق الهلال السوداني ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، يحيي عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، حسين الشحات، جراديشار.

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني اليوم

ويلتقي فريق الأهلي ضد نظيره الهلال السوداني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 1 أبريل.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي جرت بين فرق الترجي التونسي، بيراميدز المصري، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الجيش الملكي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أورلاندو بايرتس، الأهلي المصري عن المواجهات الأتية...

الأهلي ضد الهلال السوداني.

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس.

صن داونز ضد الترجي التونسي.

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