موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري الأبطال اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة بالقارة الأفريقية، قمة فريق الأهلي ضد الهلال السوداني ، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني

القمة الساخنة والنارية التي تجمع فريق الأهلي ضد نظيره الهلال السوداني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 تقام في القاهرة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 1 أبريل.

مشاهدة مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني

يمكنك الاستمتاع بمتابعة قمة مثيرة تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق الهلال السوداني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 مساء اليوم الثلاثاء، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.



الأهلي ضد الهلال السوداني

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، يحيي عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، حسين الشحات، جراديشار.

طاقم تحكيم قمة الأهلي ضد الهلال السوداني



يقود الحكم التشادي محمد الحاج إدارة مباراة الاهلى والهلال تحكيمياً ويعاونه الكاميروني ألفيس نجوجو مساعد أول، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، بينما الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني

تقام مباراة الإياب التي تجمع فريق الأهلي ونظيره الهلال السوداني، على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل، ويلتقي الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي جرت بين فرق الترجي التونسي، بيراميدز المصري، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الجيش الملكي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أورلاندو بايرتس، الأهلي المصري عن المواجهات الأتية...

الأهلي ضد الهلال السوداني.

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس.

صن داونز ضد الترجي التونسي.

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