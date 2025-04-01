صفقة تاريخية تنقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي.. في صفقة تاريخية، حسم النجم المصري محمد صلاح مستقبله وانتقل رسميًا إلى نادي الهلال السعودي، ليصبح أحد أبرز نجوم الدوري السعودي للمحترفين، ويستعرض الموجز تفاصيل الخبر

تفاصيل العقد الضخم

نقلت إحدى الشبكات الرياضية السعودية المعروفة عن مصادرها الخاصة تفاصيل العقد الضخم الذي وقّعه محمد صلاح مع "الزعيم"، والذي بلغت قيمته 400 مليون ريال سعودي (ما يعادل نحو 106 مليون دولار) لمدة موسمين، حيث سيحصل اللاعب على 200 مليون ريال سعودي في كل موسم، مما يجعله الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.

محمد صلاح

امتيازات فاخرة في العقد

إلى جانب الراتب الخرافي، تضمن العقد العديد من المزايا الفريدة، حيث سيحصل محمد صلاح على قصر فاخر في أحد أرقى أحياء الرياض، بالإضافة إلى سيارة رياضية فاخرة من أحدث طراز، وطائرة خاصة لاستخدامه الشخصي في السفر داخل المملكة وخارجها، مما يجعل حياته أكثر رفاهية وراحة خلال فترة تواجده في الدوري السعودي.

ارتفاع ضخم في راتب محمد صلاح

ويعد هذا الانتقال قفزة هائلة في راتب النجم المصري محمد صلاح، الذي كان يتقاضى نحو 21 مليون دولار سنويًا مع ليفربول، وجاءت هذه الخطوة بعد مفاوضات ماراثونية بين الهلال وليفربول، انتهت بموافقة النادي الإنجليزي على رحيل هدافه التاريخي.

محمد صلاح

أسباب اتخاذ القرار بالرحيل

من ناحية أخرى، كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن محمد صلاح كان يعطي الأولوية للبقاء في ليفربول، لكن تعثر مفاوضات التجديد بسبب الخلافات حول الراتب ومدة العقد دفعته لاتخاذ القرار بالرحيل، وفي تصريحات عاطفية لجماهير ليفربول عبر شبكة "TNT" البريطانية، قال صلاح: "أريد من الجماهير أن تتذكر أنني قدمت كل ما لدي لهم وللمدينة، لم أكن كسولًا، بل استمتعت بلعب كرة القدم هنا"، مما يودّع به النادي الذي قضى فيه سنوات من التألق.

محمد صلاح

تأكيدات على الصفقة من تركي آل الشيخ

وفي سياق متصل، نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية في السابق، صورة عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" لصلاح وهو يرتدي قميص الهلال، في إشارة واضحة إلى الصفقة التي هزّت عالم كرة القدم.

انتظار الجماهير لأول ظهور لصلاح مع الهلال

محمد صلاح

محمد صلاح يبدأ رحلة جديدة مع الهلال السعودي، والجماهير تنتظر ظهوره الأول بقميص "الزعيم" في الملاعب السعودية، ليكون أحد أبرز الأسماء المشاركة في كأس العالم للأندية 2025!

كذبة أبريل!

ولكن عزيزي القارئ، لا تصدق كل ما تقرأه في الأول من أبريل! هذه كانت كذبة أبريل من موقع الموجز لمتابعيه الأعزاء، محمد صلاح ما زال لاعبًا في ليفربول، ومستقبله لم يُحسم بعد. انتظروا الأخبار الحقيقية قريبًا!

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