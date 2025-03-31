ليفربول ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 30.. الجدول بالكامل

نجح نادي ليفربول في أن ينفرد، بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق مباريات الجولة 30 من من موسم 2024-2025.

وتنطلق مباريات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل القادم، في حين أن مباراة ليفربول القادمة ستقام مساء الأربعاء، ضد برايتون.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الثلاثين، من النسخة الحالية، بجانب جدول المباريات.

ليفربول ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل الجولة 30، كالتالي..

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

ليفربول ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

مواعيد مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي

ويأتي جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي القادمة على هذا النحو..

أرسنال ضد فولهام / يوم الثلاثاء 1-4-2025 / 8:45 مساءً.

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد /يوم الثلاثاء 1-4-2025 / 8:45 مساء.

مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست /يوم الثلاثاء 1-4-2025/ 9:00 مساءً.

بورنموث ضد إيبسوتش تاون / الأربعاء 2-4-2025 / 8:45 مساءً.

برايتون ضد أستون فيلا / الأربعاء 2-4-2025/ 8:45 مساءً.

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي / الأربعاء 2-4-2025 / 8:45 مساءً.

برايتون ضد نيوكاسل يونايتد / الأربعاء 2-4-2025 / 8:45 مساءً.

ساوثهامبتون ضد كريستال بالاس / الأربعاء 2-4-2025 / 8:45 مساء.

ليفربول ضد إيفرتون /الأربعاء 2-4-2025 / 9:00 مساءً.

تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير / الخميس 3-4-2025 / 9:00 مساءً.

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