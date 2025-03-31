بعد تعديل العقوبة.. الأهلي يعلن رسميًا موقفه النهائي من استكمال الدوري المصري

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في بيان رسمي منذ قليل، عن موقفه النهائي من استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز بعد تعديل العقوبة الموقعة عليه.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت رسميًا تعديل عقوبة الأهلي الخاصة بأزمة مباراة القمة 130، والتي شهدت على خصم 3 نقاط فقط من الأهلي بدلًا من 6.

وأكد الأهلي في بيانه اليوم، أن مجلس الإدارة قرر استكمال منافساته في بطولة الدوري المصري، بعد كشف الحقائق للجميع، وفقًا لجميع اللوائح.

الأهلي يعلن استكمال مباراة الأهلي

وجاء بيان الأهلي، الذي يستعرضه لكم موقع الموجز، كالأتي:

طالع النادي الخطاب الوارد من رابطة الأندية المحترفة والذي كشف كل الحقائق، وجاء فيه أن النادي الأهلي لم يتعمد إثارة أزمة، ولم يهدف للانسحاب من مباراة القمة، وأنه كان يبحث عن المزيد من العدالة لكل الأطراف بما تكفله اللوائح، ومدعومًا بالمستندات التي تقدم بها إلى كافة الجهات المعنية. وإزاء يقين النادي الثابت منذ اللحظة الأولى أن الهدف هو الصالح العام للمنظومة الكروية، وتحقيق عدالة المنافسة حتى وإن كلفه ذلك بعض الخسائر على المدى القصير، فإن النادي الأهلي مستمر في منافساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للحفاظ على حقوقه، والمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، أو يتم تدارك مثل هذه الأخطاء من جانب القائمين على شئون اللعبة.

بيان الأهلي اليوم

رابطة الأندية تعلن تعديل عقوبة الأهلي في بيان رسمي

بينما جاء بيان رابطة الأندية بشأن عقوبة الأهلي الجديدة على النحو التالي:

قرار مجلس إدارة رابطة الأندية بشأن عقوبة لجنة المسابقات رقم 50:

إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ووفقًا لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظرًا لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية والمرحلة الأولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمسة أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية.

كما أن النادي الأهلي استنادًا إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.

وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

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