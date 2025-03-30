مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر إبريل 2025.. موقعة أرسنال الأبرز

شهد جدول مواعيد مباريات ريال مدريد التي تقام في شهر إبريل المقبل 2025، منافسات قوية، أبرزهم موقعة أرسنال الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات ريال مدريد المقبلة في إبريل، والقنوات الناقلة لها بالتردد، بجانب مركزه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

جدول مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر إبريل 2025

ويأتي جدول مواعيد مباريات ريال مدريد على هذا النحو..

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد / الثلاثاء 1 إبريل/ 9:30 مساءً / نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

فالنسيا ضد ريـال مـدريد / السبت 5 إبريل / 5:15 مساءً / الدوري الإسباني.

ريال مدريد ضد أرسنال / الثلاثاء 8 إبريل / 9:00 مساءً / ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ألافيس ضد ريال مـدريد / 13 إبريل / 4:15 مساءً / الدوري الإسباني.

أرسنال ضد ريال مدريد / 16 إبـريل / 9:00 مساءً / إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الريال ضد أتلتيك بيلباو / 20 إبريـل / 9:00 مساء/ الدوري الإسباني الممتاز.

خيتافي ضد ريال مدريد / 23 إبريل / 9:30 مساءً / الدوري الإسـباني.

جدول مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر إبريل 2025

القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد

ويمكنكم مشاهدة مباريات ريال مدريد، من خلال قنوات بي إن سبورت، التي يأتي ترددها على النحو التالي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- برشلونة 63 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 57 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 29 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة

اقرأ أيضًا:

مواجهات نارية تنتظر مانشستر سيتي في شهر إبريل 2025.. جدول المواعيد

يعتذر لـ الزمالك.. بيان عاجل من حسام حسن بعد تصريحاته بشأن زيزو