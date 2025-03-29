مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حاليًا، نحو مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، التي تجمع بينهما اليوم، في بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره ليجانيس، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا).

مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

شاهد الآن مباراة ريال مدريد وليجانيس

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وعند الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

شاهد ماتش ريال مدريد وليجانيس

وتبث أحداث مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، طرق مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الليجا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم، من خلال تردد قنوات بي إن سبورت الذي يأتي على النحو التالي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس

وضم تشكيل ريال مدريد اليوم كل من..

في حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجير، راؤول أسينسيو، فيران جارسيا.

الوسط: لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، كامافينجا، أردا جولر.

الهجوم: إبراهيم دياز، كيليان مبابي.

وجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد اليوم كل من، سيرجيو ميستيري، فيران جونزاليز، ديفيد ألابا، فينيسيوس جونيور، فالفيردي، رودريجو، إندريك، تشواميني، دييجو أجوادو، فاييخو.

قائمة ريال مدريد لمباراة ليجانيس في الدوري الإسباني

وكان قد أعلن المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي قائمة ريال مدريد في هذه المباراة والتي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، وسيرجيو مايستر.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، دييجو أجوادو.

الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

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