تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره ليجانيس اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحضيراته لخوض مباراة ليجانيس اليوم، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت السعودية وقطر.

تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد اليوم على النحو التالي..

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجير، راؤول أسينسيو، فيران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، كامافينجا، أردا جولر.

وفي الهجوم: إبراهيم دياز، كيليان مبابي.

بدلاء ريال مدريد أمام ليجانيس اليوم

وتواجد على مقاعد بدلاء ريال مدريد اليوم كل من، سيرجيو ميستيري، فيران جونزاليز، ديفيد ألابا، فينيسيوس جونيور، فالفيردي، رودريجو، إندريك، تشواميني، دييجو أجوادو، فاييخو.

تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم

وتذاع مباراة ريال مـدريد وليجانيس في الدوري الإسباني اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، ويأتي ترددها كما يستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي..

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة ريال مدريـد اليوم كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- برشلونة 63 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 57 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 29 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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