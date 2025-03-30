رابطة الأندية تفاجئ الأهلي بشأن عقوبة مباراة القمة.. تتراجع عن خصم نقاط

كشفت رابطة الأندية المحترفة، مساء اليوم الاثنين، عن قرار مجلسها المفاجئ بشأن عقوبة الأهلي، وهو الاستقرار على تعديل عقوبات مباراة القمة 130 والتي كانت ستجمع الأهلي والزمالك يوم 11 مارس الماضي.

وأعلنت رابطة الأندية عن عقوبات مباراة القمة الجديد من خلال بيان رسمي، وذلك بعد تقديم الأهلي شكوى بشأن الأحداث، ويستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

وقرر مجلس إدارة رابطة الأندية عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي في ختام الموسم، والاكتفاء بتحميل النادي الغرامات المالية وفقًا للائحة، بالإضافة لاعتماد فوز الزمالك في المباراة بنتيجة 3-0.

رابطة الأندية تعلن عقوبة الأهلي الجديدة الخاصة بـ مباراة القمة

وجاء بيان رابطة الأندية بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على النحو التالي:

قرار مجلس إدارة رابطة الأندية بشأن عقوبة لجنة المسابقات رقم 50: إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ووفقًا لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظرًا لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية والمرحلة الأولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمسة أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية.

كما أن النادي الأهلي استنادًا إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.

وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

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