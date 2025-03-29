موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة.. بالتردد

يبحث جماهير المستطيل الأخضر، عن موعد مباراة الأهلي القادمة، والمقرر خوضها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بنسختها الحالية، والقنوات الناقلة لها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهته القادمة أمام الهلال السوداني، في إطار مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بهذا الموسم 2024-2025.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي القادمة ضد الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها، مساء الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025.

وتبدأ صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

وتنقل أحداث مباراة الأهلي القادمة، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري والوحيد عن نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ملامح قائمة الأهلي

وتأتي ملامح قائمة الأهلي لمواجهة الهلال على هذا النحو: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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