مواعيد مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ترغب جماهير كرة القدم، في معرفة جدول مواعيد مباريات الجولة 30 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهذا الموسم 2024-2025.

وتبدأ مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025، بعدة لقاءات قوية، من بينهم مواجهة أرسنال و فولهام، وصدام مانشستر يونايتد مع نوتينجهام فورست.

بينما تقام مباراة ليفربول في هذه الجولة، مساء يوم الأربعاء 2 إبريل المقبل، ضد إيفرتون، علمًا بأن الريدز يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي

ويستعرض لكم موقع الموجز، جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي القادمة والذي يأتي كما يأتي..

مواعيد مباريات يوم الثلاثاء 1-4-2025

أرسنال ضد فولهام / 8:45 مساءً.

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد / 8:45 مساء.

مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست / 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات الأربعاء 2-4-2025

بورنموث ضد إيبسوتش تاون / 8:45 مساءً.

برايتون ضد أستون فيلا / 8:45 مساءً.

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي / 8:45 مساءً.

برايتون ضد نيوكاسل يونايتد / 8:45 مساءً.

ساوثهامبتون ضد كريستال بالاس / 8:45 مساء.

ليفربول ضد إيفرتون / 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات الخميس 3-4-2025

تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير / 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

وتذاع مباريات البريمرليج هذا الموسم، عبر قنوات بي إن سبورت والتي يأتي ترددها على هذا النحو..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 30

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي..

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

اقرأ أيضًا:

يعتذر لـ الزمالك.. بيان عاجل من حسام حسن بعد تصريحاته بشأن زيزو

مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر إبريل 2025.. موقعة أرسنال الأبرز