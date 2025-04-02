تطورات إصابة نجم دفاع أرسنال وموقفه من المباريات القادمة

أعرب مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا عقب الفوز على فولهام 2-1 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز عن قلقه بسبب إصابه نجم دفاع الفريق جابرييل ماجالهايس وقال أنه نادراً ما يتم استبداله ولكنه شعر بشيء ما لا نعرف مدى خطورته و سنقيمه قبل المباريات القادمة.

تطورات إصابة جابرييل ماجالهايس

تعرض اللاعب للإصابة علي مستوي العضلة الخلفية خلال مواجهة فريق أرسنال لنظيره فريق فولهام وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم الأربعاء للوقوف علي حجم الإصابة وتحديد موقفه من المباريات القادمة.

أرسنال ضد إيفرتون

يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره فريق إيفرتون، في المباراة التي تجمع الفريقين السبت المقبل الموافق 5 ابريل ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق أرسنال لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق ايفرتون لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 61 نقطة.

موعد قمة أرسنال ضد ايفرتون

المواجهة القوية لفريق أرسنال ضد نظيره فريق ايفرتون، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرالسبت المقبل الموافق 5 ابريل الجاري.

مشاهدة ماتش أرسنال ضد ايفرتون

يمكنك مشاهدة قمة فريق أرسنال ضد نظيره فريق ايفرتون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرسنال ضد ايفرتون

تشكيل أرسنال المتوقع ضد ايفرتون

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق أرسنال ضد نظيره فريق ايفرتون مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

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