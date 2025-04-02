لست غاضبًا.. أول تعليق من بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع ستيلينبوش

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تعادل فريقه أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، اليوم، في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتواجه فريق الزمالك مع ستيلينوش، مساء اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بهذا الموسم 2024-2025.

وتعادل فريق الزمالك مع منافسه ستيلينبوش، سلبيًا في المباراة التي أقيمت بينهما على أحد ملاعب جنوب أفريقيا اليوم.

بيسيرو: لست غاضب من نتيجة المباراة وأشكر الجماهير

وقال بيسيرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة والتي يستعرضها لكم موقع الموجز: “الزمالك أدى مباراة جيدة، ولست غاضب من النتيجة”.

وتابع: " كما أن الفريق بدى بشكل جيد أمام ستيلينبوش على مستوى الدفاع، وكان يجب أن نكون أفضل في الناحية الهجومية".

وأضاف: "التعادل خارج ملعبنا نتيجة جيدة، والزمالك كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل في لقاء اليوم، والفريق يجب أن يتحسن هجومياً، والكرة في جنوب إفريقيا تتطور وهناك فرق كبيرة مثل صن داونز وأورلاندو".

واختتم بيسيرو تصريحاته قائلًا: "أشكر الجماهير التي سافرت إلى جنوب إفريقيا لمؤازرة الفريق في مباراة اليوم أمام ستيلينبوش، وهذه هي طبيعة جماهير الزمالك التي تساند الفريق باستمرار".

بيسيرو: لست غاضب من نتيجة المباراة وأشكر الجماهير

تعليق ناري من ميدو بعد تعادل الزمالك اليوم

وعلق أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، أيضًا على تعادل الفارس الأبيض اليوم، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وكتب ميدو: "رغم الغيابات المهمة والظلم التحكيمي الواضح للجميع، الزمالك ينجح في الخروج بالتعادل من جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب".

وأكد: "إن شاء الله بدعم جمهورنا في ملعبنا ورجولة لاعبينا سنكون أحد أطراف المربع الذهبي في الكونفدرالية الإفريقية البطولة التي نسعى للفوز بها للمرة الثانية على التوالي".

تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش

وجاء تشكيل الـزمـالك في هذه المواجهة كالآتي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

الوسط : عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

وفي خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو.

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