برشلونة يتقدم على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول بـ هدف توريس

نجح فريق برشلونة، في خطف التقدم من غريمه أتلتيكو مدريد، خلال الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ببطولة كأس ملك إسبانيا.

واصطدم فريق برشلونة مع أتلتيكو مدريد، في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بموسم 2024-2025، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وقاد فيران توريس، فريقه برشلونة للتقدم في الشوط الأول من عمر هذه القمة الإسبانية، بالهدف الذي سجله في الدقيقة 27 بعد تمريرة ساحرة من زميله لامين يامال.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، بتقدم البرسا بنتجية 1-0، ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تشكيل الفريقين في هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وضم تشكيل برشلونة كل من..

في حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: دي يونج، بيدري، فيرمين لوبيز.

وفي الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينها.

وضمت مقاعد البدلاء كل من: بينيا، كوشين، هيكتور فورت، رونالد أراوخو، إريك جارسيا، جيرارد مارتن، جافي، بابلو توري، أنسو فاتي، باو فيكتور، روبرت ليفاندوفسكي.

مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في كأس ملك إسبانيا

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي..

حراسة المرمى: موسو.

خط الدفاع: رينيلدو، خوسيه خيمينيز، أزبيليكويتا، لو نورماند.

خط الوسط: جوليانو سيميوني، باريوس، دي باول، ماركوس يورينتي.

الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

وجلس على مقاعد بدلاء أتلتيكو اليوم كل من، أوبلاك، لونجليه، مولينا، فيستيل، جافي جالان، جالاجير، كوكي، ليمار، صامويل لينو، ريكيلمي، سورلوث.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وتذاع مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبرقناة بي إن سبورت، التي يأتي ترددها كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566. -الاستقطاب عمودي. -معدل الترميز 27500 . -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054. - الاستقطاب- أفقي. -معدل الترميز 27500. - معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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