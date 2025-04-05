«فوض عارمة».. تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على أزمة مباراة القمة

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن غضبة الشديد من الأوضاع التي تشهدها كرة القدم المصرية بعد أزمة مباراة القمة.

ومازالت أزمة مباراة القمة، التي أطرافها، الأهلي والزمالك، بجانب اتحاد الكرة، ورابطة الأندية، حديث الساعة على الساحة الكروية حتى الآن.

وأكد سيد عبد الحفيظ، في تصريحاته اليوم، عبر شاشة “أم بي سي مصر”، زالتي يستعرضها لكم موقع الموجز، على أن ما يحدث ما هو إلا فوضى عارمة، ولا يحدث مثل هذه الأمور المخزية في الملاعب الأوروبية.

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على أزمة مباراة القمة

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته عن أزمة مباراة القمة: “المنظر كله من أوله لآخره مش كويس، ولو هنتكلم بشكل احترافي، احنا شايفين نظام في وسط فوضى وفوضى في وسط نظام، وده بقى أمر معتاد نشوفه في الكرة المصرية، في آخر 8 سنين.

وأضاف: بقينا نشوف فرق بتنزل الملعب وأخرى مش بيحضر الماتش، والمشكلة مش في نادٍ بعينه، أنا بتكلم على الكل، الأهلي، الزمالك، اتحاد الكرة، الرابطة، والوزارة، الأطراف كلها بقت متشابكة ومفيش نظام واضح.

وتابع: “أنا كأهلاوي، كنت محتاج أعرف إحنا (الأهلي) مروحناش الماتش ليه، وليه اتخصم مني 3 نقاط؟ القرار لو كان صح، ليه اتعاقبنا؟ ولو كان غلط، ليه مفيش توضيح؟”.

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: “أنا كـ سيد عبدالحفيظ، مش قادر أستوعب فكرة إن نقطة واحدة راحت مني لمجرد إني ملعبتش، ومحتاج أعرف مين خصملي النقاط؟ الرابطة؟ اتحاد الكرة؟ ولا الأهلي نفسه مش كان على حق؟.

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على أزمة مباراة القمة

وكانت رابطة الأندية المصرية، قد أجرت تغييرًا على عقوبة الأهلي الخاصة بأزمة مباراة القمة 130، وهي خصم 3 نقاط فقط بدلًا من 6 نقاط.

من جانبه، قررت إدارة النادي الأهلي استكمال بطولة الدوري المصري، بعدما ألمح بالانسحاب منها، فور وقوع أزمة مباراة القمة أمام غريمه الزمالك.

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