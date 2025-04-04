أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن قائمة فريقه الذي يخوض به مواجهة فالنسيا القادمة بينهما في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، مساء يوم السبت الموافق 5 إبريل الجاري، في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا كالآتي..

حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستيري.

الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا في الدوري الإسباني

أنشيلوتي يتحدث عن حالة ريال مدريد قبل مباراة فالنسيا

وتحدث أنشيلوتي عن استعدادات ريال مـدريد لمواجهة فالنسيا، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة اليوم، ويستعرض لكم موقع الموجز أبرز تصريحاته فيما يلي.

قال أنشيلوتي: "الفريق بخير ويستعد جيدًا، هناك بعض الشكوك بسبب الإرهاق، لكن الفريق متحفز ومتحفظ، تنتظرنا مباراة صعبة وحساسة، ولكننا سنقاتل، الجميع يدرك أن هذه لحظة مهمة فى الموسم".

وتابع: " إصابة كرتوا؟..كورتوا أفضل بكثير، ونعتقد أنه قادر على التواجد فى مباراة الثلاثاء، لكن لدينا شكوك حول لونين، الذى سيخضع للفحوصات اليوم، وإذا لم يكن الأمر على ما يرام فأنا أثق تمامًا فى فران جونزاليس، إنه حارس مرمى عظيم، مشكلته الوحيدة أنه صغير السن، إذا جاء وقته غدًا فسنكون سعداء جدًا من أجله، لأننا جميعًا مقتنعون بأنه يمتلك مستقبلاً عظيماً. لا يوجد أي قلق من جانبنا".

وأكد أنشيلوتي على ثنائي الفريق جولر وإندريك، قد يحصلان على فرصة أخرى في المباراة المقبلة قائلاً، كما حصلا عليها فى المباريات الأخيرة".

وأوضح أن إندريك قدم أداءً جيدًا للغاية ضد ريال سوسيداد وفي المباريات السابقة، لقد أظهروا أنهم قادرون على مساعدة الفريق في هذه اللحظة المهمة للغاية".

اقرأ أيضًا:

رد ناري من الزمالك بعد تعديل عقوبة الأهلي.. تهديد في بيان رسمي

كافو يتحدث عبر الموجز عن صفقة عمر مرموش ومانشستر سيتي:"مكسب كبير لجوارديولا"