موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

عشاق كرة القدم حول العالم، يترقبون قمة المتعة والإثارة التي تجمع فريق برشلونة ضد ريال مدريد ، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال تلك القمة النارية للتتويج بـ كأس ملك الإسباني، ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 66 نقطة بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

تنطلق مواجهة فريق برشلونة ضد ريال مدريد، مساء السبت الموافق 26 ابريل الجاري، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

يمكنك مشاهدة قمة فريق برشلونة ضد ريال مدريد، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز وكأس ملك إسبانيا.

برشلونة ضد ريال مدريد

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، روبيرت ليفاندوفسكي.

موقف برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني قبل مباراة الفريقين بنهائي كأس ملك إسبانيا ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 66 نقطة.

2- ريال مدريد 63 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 57 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 53 نقطة.

5- فياريال 47 نقطة.

6- ريال بتيس 47 نقطة.

7- رايو فاليكانو 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 40 نقطة.

9- مايوركا 40 نقطة.

10- ريال سوسيداد 38 نقطة.

11- إشبيلية 36 نقطة.

12- خيتافي 36 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 34 نقطة.

15- فالنسيا 31 نقطة.

16- إسبانيول 29 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 26 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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